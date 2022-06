Behinderte Menschen wieder in Hintergrund geraten

Zahl der Anfragen 2021 fast verdoppelt

2021 gab es 80 Prozent mehr Anfragen an die Anwaltschaft gegenüber 2020, rund 18.500 Gespräche und E-Mails wurden in den letzten beiden Jahren bearbeitet: Es ging hauptsächlich um das steirische Behindertengesetz, gefolgt von Covid-19. „Durch die Pandemie sind neue Fragen aufgetaucht: von der Impfpflicht bis zu den Maßnahmen“, so Suppan. Für viele herrsche auch jetzt noch 3G-Pflicht: „Für die, die mangels Alternativen in Pflegeheimen sind, darunter auch junge Menschen.“