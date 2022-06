Mann erschlich sich 50.000 Euro Sozialleistungen

Nicht nur das: Dadurch kamen auch Ermittlungen gegen den Vater (45) des mutmaßlichen Täters in Gange. Dieser soll seit Oktober 2020 falsche Angaben gemacht haben, um Sozialleistungen und die Mindestsicherung zu erhalten. Konkret soll er seine beiden berufstätigen Söhne aus der Wohnung abgemeldet haben, um das tatsächliche Familieneinkommen zu verschleiern. In der Realität waren die zwei Söhne stets in der Wohnung anzutreffen. Laut Bezirkshauptmannschaft Liezen beläuft sich der Schaden auf etwa 50.000 Euro.