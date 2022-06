Begleiter filmte Täter bei Attacke mit dem Handy

Der Verdächtige war zu den ihm angelasteten Tatvorwürfen teilgeständig. Als Motiv nannte der Beschuldigte persönliche Gründe. Er gab an, sein Opfer vorsätzlich attackiert zu haben, in der Absicht diesen zu verletzen. Der 20-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben in die Justizanstalt Leoben eingeliefert.