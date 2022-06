(Noch) kein Freibrief ins große Fußballglück

Die Erinnerung an ein denkwürdiges Spiel im Österreich-Halbfinale ist aber allen geblieben: „Wir lagen gegen die Wiener Vertreter nach 60 der 70 Minuten mit 0:4 zurück, ehe wir in neun Minuten vier Tore geschossen haben und dann per Elferschießen ins Finale gekommen sind“, erzählt Lars Nussbaumer. Das Finale ging dann gegen die Partnerschule von RB Salzburg 2:5 verloren, der erhoffte erste Sieg eines Ländle-Teams musste weiter warten. Zumindest bis heute: „Locker drauf los spielen, das tun was man kann, nicht nervös sein“, gibt es für die Youngsters aus der Mehrerau den guten Rat von Altach-Stürmer Noah Bischof. Der eine besondere Erinnerung an 2014 hat: „Ich durfte damals als Erstklässler mit den älteren Schülern mitfahren, das war eine besondere Ehre.“