„Krone“-Umfrage für Mattle „definitiv Alarmsignal“

Frage der Geschlossenheit

Wie weit es mit der Geschlossenheit her ist, zeigt ein Mail, das gestern noch während der Sitzung des Landesparteivorstands bzw. kurz danach in die „Krone“-Redaktion eingetrudelt ist: Niemand Geringerer als Gemeindeverbands-Präsident Ernst Schöpf, seines Zeichens auch Mitglied des Parteivorstands, will die Agrarfrage wieder aufschnüren und lädt am 12. Juli zu einer Pressekonferenz: Wie 170 Gemeinden ihrer Liegenschaften beraubt wurden, so der Titel. Starker Tobak!