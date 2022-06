Tiroler Politik hat ein massives Vertrauensproblem

Für ordentliche Debatten hat am Sonntag die IMAD-Umfrage im Auftrag der „Tiroler Krone“ gesorgt. Exakt 600 Personen wurden zwischen 20. und 23. Juni befragt, die Schwankungsbreite liegt bei 3,9 Prozent. Wie berichtet, liegt die Tiroler ÖVP auf einem historischen Tiefstand von 30 Prozent. Die „Krone“ hat auch abfragen lassen, wie es um das Vertrauen der Tirolerinnen und Tiroler in die Parteien steht. Fazit: verheerend! Was nach Ibiza, Chataffären und den U-Ausschüssen nicht weiter verwundert.