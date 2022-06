Immo-Deals bringen Politiker in Erklärungsnot

Die Vorwürfe gegen Ortspolitiker in Berndorf, Bezirk Baden, sind ernst. In der „Krone“ nimmt Stadtrat Christoph Prendinger nun Stellung zu einem umstritten Immobilien-Kauf: „Ja, wir wollen die beiden Grundstücke aufschließen lassen.“ Allerdings sei kein Wohnblock geplant – das sei wegen der Bauklasse I gar nicht möglich. „Ich werde auch nicht um eine höhere Klasse ansuchen“, so der Bürgerlisten-Mandatar, der auf einem VP-Ticket als Stadtrat für die Finanzen zuständig ist. Die unterschiedlichen Preise erklärt er so: „Das eine Areal liegt zur Hälfte in einer Hochwassersperrzone, das andere nur zu 25 Prozent.“