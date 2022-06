Equal Pay? Schwimm-Ikone will keine „Emanze“ sein

Die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick hält die Diskussion um gleiche Bezahlung für Sportlerinnen und Sportler im Fußball für aufgeregt und derzeit für unangebracht. „Ich will mich als Frau emanzipieren, ohne eine Emanze zu sein. Manchmal ist mir das Gebrüll zu groß“, sagte die mehrfache Welt- und Europameisterin aus Deutschland am Mittwoch in Aachen bei einer Diskussionsveranstaltung. „Ich hätte es gerne ein bisschen nachhaltiger.“