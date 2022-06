„Kein Kuchen“: Warum ÖFB-Frauen weniger erhalten

Finanziell hinken die Frauen den männlichen ÖFB-Kollegen aber immer noch hinterher. Das ist nicht in allen Ländern so. In den USA etwa erwirkten die Nationalspielerinnen gleiche Bezahlung per Vergleich vor Gericht. Dort sei die „Vermarktungskomponente“ aber eine andere, weiß Neuhold. Und auch in Europa - hier tat sich zuletzt etwa die Schweiz mit per Sponsor finanzierten, gleich hohen erfolgsabhängigen EM-Prämien für Männer und Frauen hervor - seien die Herangehensweisen zu unterschiedlich, um sie zu vergleichen.