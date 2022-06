Oranje-Royals reisten mit dem Zug nach Graz

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Maxima hat am Mittwoch seinen Österreich-Besuch nach zwei Tagen in Wien in Graz fortgesetzt. Am Vormittag werden die Royals in der steirischen Landeshauptstadt erwartet. Sie reisten per Zug aus Wien an und wurden am Bahnhof von Noch-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) begrüßt.