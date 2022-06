Maxima versprühte bei Konzert royalen Glamour

Nach zwei ereignisreichen Tagen in Wien ist am Dienstagabend für Königin Maxima und König Willem-Alexander einen ganz besonderen Termin: ein Konzert des Niederländischen Kammerchors im Konzerthaus. Und auch dieses Mal wusste die niederländische Monarchin mit ihrem Look zu bezaubern. Denn die 51-Jährige kam in einem mehrfarbigen Designer-Kleid.