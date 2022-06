„Amerika kann gleichzeitig gehen und Kaugummi kauen“, meinte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin unlängst. Mit diesem launigen Vergleich sprach er allerdings eine sehr ernste geopolitische Frage an, die auch für Europa von zentraler Bedeutung ist. Austin wollte sagen, dass die USA durchaus dazu imstande sind, in Europa und in Asien und der Pazifikregion gleichzeitig präsent zu sein und ihrer selbstdefinierten Rolle als wirtschaftlicher wie militärischer Ordnungsmacht vollumfänglich nachzukommen.