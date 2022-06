Sonnenstrom-Boom lässt das Netz fast kollabieren

Lieber aufs Dach legen die Oberösterreicher derzeit ihr Geld, als es am Konto dahinschmelzen zu sehen. Heuer gab’s allein bei der Netz Oberösterreich GmbH im ersten Halbjahr 18.000 Anträge für Einspeisungsverträge, im gesamten Vorjahr waren es rund 8000. Und bis 2030 sollen auf 200.000 Dächern in OÖ Photovoltaik-Anlagen stehen. Derzeit schaut es so aus, als ob das viel früher passieren wird. Doch der Sonnenstrom-Boom bringt gleichzeitig große Probleme für die Netzbetreiber. „Von den 9200 Trafostationen sind derzeit rund 15 schon voll, und eine Einspeisung ist nur eingeschränkt möglich“, erklärt Wolfgang Denk von der Netz OÖ. Normalerweise werden jährlich etwa 200 Trafos ersetzt, hier wird man mehr aufs Gas drücken müssen, damit die Netze die private Einspeisung – vor allem zu Spitzenzeiten im Sommer – überhaupt aushalten und nicht in die Knie gehen. Daher gibt es immer wieder Fälle, dass beantragte Einspeisungs-Leistungen nicht in voller Höhe genehmigt werden – und diese dürften immer mehr werden.