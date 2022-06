Apotheker ruft mit Benefiz zur Ukraine-Hilfe auf

Benefizkonzert für Opfer

Am Sonntag, 3. Juli, findet um 17 Uhr im Haydnsaal des Schlosses Esterházy in Eisenstadt ein Benefizkonzert statt, das ein hochkarätiges Programm mit jungen Stars aus Österreich und der Ukraine bietet. „Im Rahmen der Aktion ,Apotheker ohne Grenzen’ wird die Bevölkerung in der Ukraine dank des Reinerlöses mit Arzneien unterstützt“, sagt Schmid.