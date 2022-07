Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Der einjährige Staffordshire-Mischling Pip ist ein sehr freundlicher, aktiver und fröhlicher Kerl. Alters- und rassetypisch ist er kräftig und manchmal etwas ungestüm. Pip sucht motivierte Hundefreunde, die an seine bisherigen Trainingserfolge anknüpfen und ihn gerne geistig und körperlich auslasten! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at