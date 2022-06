Kalinina: Wimbledon-Preisgeld für Wiederaufbau

Der von Russland geführte Krieg in der Ukraine bleibt auch beim Tennis-Rasenklassiker in Wimbledon ein Dauerthema. Ukrainische Spielerinnen berichteten am Montag von den Problemen in ihrer Heimat. Die an Nummer 29 gesetzte Anhelina Kalinina erzählte nach ihrem Erstrundensieg, dass die Unterkunft ihrer Eltern zerstört worden sei. „Gott sei Dank leben alle, sind in Sicherheit“, sagte die 25-Jährige. Sie wolle ihr Londoner Preisgeld für den Wiederaufbau des Hauses verwenden.