Eingeklemmter Mann stirbt unter brennendem Quad

Nach Löschung des Brandes konnte der 70-Jährige nur noch tot geborgen werden. Die Feuerwehr Bertoldshofen war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Auch die Wasserwacht mit mehreren Helfern sowie Krankenwagen und Notarzt waren zeitnah an der Unfallstelle. Die Bergung des Fahrzeugs dauerte rund zweieinhalb Stunden. An dem Quad entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Die Unfallermittlungen dauern an.