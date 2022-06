Spürhund schnüffelte im Landesgericht nach Bomben

Bange Minuten voll Angst und Schrecken, gefolgt von Stunden der Ungewissheit – so verlief der Montagmorgen für zahlreiche Mitarbeiter des Landesgerichtes in St. Pölten. Gegen 7 Uhr in der Früh wurde die Polizei alarmiert, nachdem eine Mail mit „explosivem“ Inhalt eingegangen war. „Es wird etwas in die Luft gesprengt“, sollen die unbekannten Verfasser gedroht haben. Umgehend wurde die Evakuierung eingeleitet. „Wir mussten plötzlich schlagartig das Gebäude verlassen, dann erfuhren wir von der Bombendrohung“, so ein Augenzeuge zur „Krone“. Glücklicherweise befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Mitarbeiter im Haus. Zeitgleich galt es auch die angrenzende Justizanstalt in der Landeshauptstadt abzusichern, heißt es seitens der Landespolizeidirektion.