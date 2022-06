Möbelindustrie erhobelte sich kräftiges Exportplus

Das Gros der Lieferungen ging mit einem Volumen von 140,6 Millionen Euro (plus 7,7 Prozent) nach Deutschland. Mit großem Abstand dahinter folgten die Schweiz mit 36,5 Millionen Euro (plus 14,9 Prozent), Polen mit 19,1 Millionen Euro (plus 25,9 Prozent), Italien mit 12,8 Millionen Euro (plus 17,6 Prozent), Frankreich mit 10,4 Millionen Euro (plus 9,3 Prozent) und die USA mit 4,6 Millionen Euro (plus 18,5 Prozent).