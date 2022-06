Das Südsteirerfest der Rekorde

Die fünf Burschen der Erfolgsband „Die Südsteirer“ und ihr Fanclub haben bereits zum sechsten Mal zu ihrem Heimspiel in Leibnitz geladen. „Jedes Jahr fragen wir uns aufs Neue, wie wir das Fest noch ein Level höher bringen können, tüfteln ein Jahr an der gesamten Bühnenshow und überlegen uns neue Konzepte“, sagen die Musiker. Die ganze Arbeit – auch der vielen Helferleins – hat sich am Ende ausgezahlt: Mehr als 4000 Fans bedeuteten am Samstag neuen Rekord.