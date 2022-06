Bei Einbruch ertappt: Mädchen verletzt Polizisten

Eine 15-Jährige hat in der Nacht auf Montag Polizisten in Wien-Alsergrund mit Schlägen und Fußtritten attackiert, nachdem sie mit einer 16-jährigen Freundin beim Aufbrechen eines Zigarettenautomaten erwischt worden war. Zwei Beamte mussten sich nach der Amtshandlung in ärztliche Behandlung begeben.