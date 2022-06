Ex-Fußballstar stürzt rechte Regierungspartei

65 italienische Städte waren am Sonntag zu Stichwahlen aufgerufen. Dabei handelt es sich um die Gemeinden, in denen kein Bürgermeisterkandidat beim ersten Wahlgang am 12. Juni die 50-Prozent-Mehrheit erhalten hat. Gewählt wurde unter anderem in Görz, Monza, und Parma. Im friaulischen Görz schaffte der Mitte-rechts-Bürgermeister Rodolfo Ziberna die Wiederwahl. In Monza und Parma siegten die Mitte-links-Kandidaten. Die Teilkommunalwahlen, zu denen ein Fünftel der italienischen Wählerschaft - etwa neun Millionen Personen - aufgerufen waren, sind die letzte Wahl vor den Parlamentswahlen im Frühjahr 2023.