Bei Gas droht bald wahre Preisexplosion

Schlechte Nachrichten für die über 900.000 Haushalte in Österreich, die mit Gas heizen. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen geringeren Gasmengen für Europa aus Russland treiben den Preis in die Höhe. Im Großhandel hat sich dieser zum Vorjahr mehr als versechsfacht (Grafik unten). Die Verbraucherpreise hinken mit einem Plus von im Schnitt 60 Prozent noch hinterher.