Umfrage: 63% glauben an russischen Gas-Lieferstopp

Österreich bei gemeinsamem EU-Gaseinkauf dabei

Bei der österreichischen Bundesregierung schrillen die Alarmglocken. So wird Österreich beim gemeinsamen Gaseinkauf der Europäischen Union dabei sein. „Wir haben unsere Quantitäten eingemeldet“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Über die von der EU-Kommission eingerichtete und koordinierte Plattform soll das Gas am Weltmarkt für die gesamte EU erworben werden. Das Bündeln der Kaufkraft macht einen niedrigeren Preis möglich.