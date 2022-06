Footvolley-WM wurde zum Samba-Fest

Schade! Die rot-weiß-roten Footvolley-Asse gingen bei der Heim-Weltmeisterschaft auf dem Grazer Freiheitsplatz leer aus. Am knappsten dran an der Medaille waren Nina Steinbauer und Tina Kulhanek. Das Team Österreich 2 unterlag im Halbfinale Italien, im Spiel um Platz drei setzten sich dann die Niederländerinnen knapp mit 18:15 durch. Dennoch strahlten die Mädels am Ende: „Wir sind sehr glücklich mit dem vierten Platz. Die Fans waren an allen drei Tagen ein Hammer.“ Bei den Herren ging die Bronzemedaille nach einem 18:8 über Deutschland an Spanien.