Tirol: Einbrecher auf Flucht ging Polizei ins Netz

Die Tiroler Polizei konnte am Samstag in Scharnitz (Bezirk Innsbruck-Land) einen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen, der nach einem Coup wohl flüchten wollte. Den Fang haben die Beamten mitunter ihren deutschen Kollegen zu verdanken, die derzeit im Rahmen des G7-Gipfels an der österreichischen Grenze stationiert sind.