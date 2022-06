„Krone“ vergibt Stipendium zur Woodstock Academy

Hier ist auch ein Seitensprung erlaubt und ermöglichen Schnupperkurse, einmal einem anderen Instrument näher zu kommen. Nicht zu vergessen die Konzerte am Berg oder im Tal. Eine bunte Auswahl an Side-Events warten außerdem auch noch in den drei Orten Brixen, Kirchberg und Westendorf. Dieses Rahmenprogramm ist übrigens im Basispaket inkludiert und der Eintritt für Teilnehmer der Woodstock-Academy somit bei allen Veranstaltungen frei. Am besten gleich einen Überblick auf www.woodstockacademy.atverschaffen.