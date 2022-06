Doskozil sieht ORF von „Regierung kontrolliert“

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will mit einer Verfassungsbeschwerde die „Unabhängigkeit des ORF sichern“: „Der ORF muss unabhängig von politischer Einflussnahme seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen können“, betonte der SPÖ-Politiker am Sonntag in einer Aussendung. Die Landesregierung werde daher kommende Woche eine Überprüfung des ORF-Gesetzes durch den Verfassungsgerichtshof (VfGH) beantragen.