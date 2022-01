ORF-Gebühren werden schon ab Februar erhöht

Die vom ORF-Stiftungsrat beschlossene Anhebung des Programmentgelts für Fernsehen und Radio um in Summe rund acht Prozent erfüllt die Bestimmungen und Voraussetzungen des ORF-Gesetzes. Zu diesem Ergebnis ist nun die Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) nach Prüfung der am 18. Oktober vom ORF erhaltenen, umfangreichen Unterlagen und Berechnungen gekommen. Damit kann die Erhöhung bereits am 1. Februar in Kraft treten.