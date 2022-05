ORF-Stiftungsrat: Grüner Lockl wird Chef

Alle Augen sind auf die Wahl am Küniglberg gerichtet. Denn bei der ersten Sitzung des neu konstituierten öffentlich-rechtlichen Aufsichtsgremiums ist es so weit: Der Leiter des grünen „Freundeskreises“, Lothar Lockl, wird von einer Mehrheit der Stimmen zum Chef gekürt und löst FPÖ-Urgestein Norbert Steger an der Spitze ab.