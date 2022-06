Corona: 1,5 Mio. Euro für „Safe House“ in Tirol

Eine Unterkunft für Corona-infizierte Personen, die keinen dauerhaften Aufenthalt in Tirol und damit keine geeigneten Quarantänemöglichkeiten haben – also vorrangig Touristen –, gibt es in Tirol seit knapp zwei Jahren. Im Oktober 2020 übernahm das Alphotel in Innsbruck die Rolle dieses sogenannten „Safe House“, im Juli 2021 mietete das Land Tirol in der Folge das Clubhotel in Götzens an. Der dortige erste Mietvertrag lief im April 2022 aus – nach exakt zehn Monaten.