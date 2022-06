Impfpflicht auch im NÖ-Landesdienst aufgehoben

„Die Entwicklung der Corona-Krankheit ist in einer neuen Phase. Die neuen wissenschaftlichen Bewertungen führen nun dazu, dass die Impfpflicht auch im Landesdienst aufgehoben werden kann - ab sofort“, hieß es am Donnerstagnachmittag aus dem Amt der NÖ Landesregierung in St. Pölten. Die Aufhebung der Impfpflicht gilt damit auch für die Ärzte und Pfleger in den niederösterreichischen Kliniken und Pflegeheimen.