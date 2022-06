20 Jahre Haft für früheren „Hassprediger“ bleiben

Laut Gerichtssprecherin Christina Salzborn wurde Mirsad O. wegen versuchter Aufforderung zum Begehen terroristischer Straftaten und im Punkt Terrorismusfinanzierung verurteilt. Er hatte etwa junge Muslime zum Dschihad aufgefordert und bei einer Veranstaltung in einer Moschee 20.000 Euro gesammelt, die direkt an den Islamischen Staat (IS) weitergeleitet wurden. In manchen Anklagepunkten sei Mirsad O. hingegen freigesprochen worden.