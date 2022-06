IS-Prozess: Jung, dumm - aber höchst gefährlich

Maskiert und in voller Montur füllen zahlreiche Justizwachen den Gerichtssaal. Ein Terrorprozess rund um die radikalislamische Terror-Miliz Islamischer Staat beginnt in Wien. Im Fokus steht diesmal die Rekrutierung von IS-Kämpfern. Einer der vier Beschuldigten ist der ehemalige „Hassprediger“ Mirsad O. Das ist bereits sein dritter Terrorprozess. Laut Staatsanwältin soll er sich vor Jahren selbst radikalisiert haben und verbreitete seine zerstörerische Haltung in ganz Europa.