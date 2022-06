Damit das Zuhause in der Not nicht leer bleibt

Verständnis für die Menschen in Not

Seit knapp fünf Jahren betreibt der 31-Jährige auch ein Transportservice, das neben europaweiten Übersiedlungen auch Räumungen übernimmt. Aktuell ist er auf Mitarbeitersuche. „Ich bekomme viele Möbel, Küchengeräte oder Waschmaschinen geschenkt. Unsere Lagermöglichkeiten sind aber knapp“, so Ponzauner. Also kam ihm die Idee, die Sachen an Bedürftige gratis weiterzugeben. Derzeit läuft alles nur über Mundpropaganda, eine Webseite ist in Planung.