Achtung Lärm: Eurofighter fliegen diese Woche noch

Eurofighter fliegen sehr tief

Dabei handelt es sich tatsächlich um besonders laute Flüge rund um den Flughafen: „Da diese Tiefflieger-Übungen in Bodennähe stattfinden, entsteht diesmal außergewöhnlich hoher Lärm.“ Ansonsten sei es nicht so laut. Die Übungen sind außerdem Teil der 1500 Flugstunden, die die Piloten österreichweit pro Jahr absolvieren müssen und nicht etwa um Zusatzflüge wegen der Flugshow Airpower, die heuer am 2. und 3. September stattfindet. Auch in anderen Gebieten wird zu Trainingszwecken geflogen.