Steirern droht Unwetter-Sommer

Mit Gänsehaut denken vor allem jene, die in den Fluten ihr Hab und Gut verloren haben, an Unwetterkatastrophen der vergangenen Jahre zurück: Überschwemmte Häuser, kaputte Autos und völlig zerstörte Gärten gab es in der Steiermark zuletzt in trauriger Regelmäßigkeit. So ein Unglück, das passiert plötzlich. Blitzartig ging etwa am 30. Juli 2021 auch in Graz die Hitzewelle zu Ende. Regenfälle strömten nieder, wie sie die steirische Landeshauptstadt so noch nie erlebt hatte. Zu unzähligen Einsätzen musste die Berufsfeuerwehr ausrücken, Hunderte Helfer waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Zurück blieb eine Spur der Verwüstung.