Gegen Polit-Würstel kein Wahlkampf notwendig

Und wenn Sie dann noch ausrechnen lassen, wie viele Millionen Ihr Wahlkampf gekostet hätte und verlangen, dass dieses Geld den Menschen zugutekommt, die sich das tägliche Essen nicht mehr leisten können, dann, lieber Herr Bundespräsident, weiß auch der letzte Hohlkopf in diesem Land, was wir an Ihnen haben.