Neue Waffen gegen Putins übermächtige Artillerie

Erstmals schwere Waffen aus Deutschland

Es sind die ersten schweren Waffen, die Deutschland in die Ukraine geliefert hat. Die Panzerhaubitze ist das modernste Artilleriegeschütz der Bundeswehr. Sie sieht aus wie ein riesiger Kampfpanzer und kann Ziele in 40 Kilometern Entfernung treffen. Mit Spezialmunition sind sogar zwischen 50 und 100 km Reichweite möglich. Die Bundeswehr hat solche Geschütze derzeit in Litauen zum Schutz der NATO-Ostflanke stationiert.