Freispruch wegen zweifelhafter Story vor Gericht

Mit seinen Schmerzensgeldforderungen über 2000 Euro ist ein Araber (42) im gestrigen Prozess am Landesgericht Feldkirch auf den Zivilrechtsweg verwiesen worden. Grund dafür ist der Freispruch über den 25-jährigen Angeklagten. Der war beschuldigt worden, im September 2021 den Araber vor einem Dönerladen in Dornbirn attackiert zu haben, als dieser einen Kebab bestellte. Als der Mann daraufhin stürzte und mit dem Kopf am Asphalt aufschlug, soll der Angeklagte ihn geschlagen und getreten haben. Die Folge: Ausgeschlagene Zähne, gebrochenes Nasenbein und Prellungen. Massive Vorwürfe, die sich im Zuge der Zeugeneinvernahmen doch nicht einwandfrei klären lassen.