Eine große Rolle spielte ihre Schwester Jeanne Evert, ebenfalls eine ehemalige Tennisspielerin. Sie starb im Februar 2020 im Alter von 62 Jahren an Eierstockkrebs. „Der Tod meiner Schwester hat mein Leben gerettet“, meinte Evert. „Wenn ich eine Chemo habe, ist sie meine Inspiration. Ich denke immer an sie. Sie wird mich da durch tragen.“ Evert führte während ihrer Karriere 260 Wochen die Weltrangliste an.