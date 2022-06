Weniger als 300.000 Menschen auf Jobsuche

Die wirtschaftlichen Turbulenzen in Europa aufgrund des Ukraine-Kriegs haben die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt in Österreich vorerst nicht gestoppt: Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer ist im Vergleich zur Vorwoche um 1622 Personen gesunken - seit längerer Zeit gibt es nun wieder weniger als 300.000 Jobsuchende. Aktuell sind 298.483 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet.