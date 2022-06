Immer weniger Arbeitslose und immer mehr Jobs!

Massiver Rückgang bei Langzeitarbeitslosen

Auch im besonders sensiblen Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit gibt es gute Daten zu vermelden: Hier gibt es derzeit einen massiven Rückgang. In diesem Segment sank die Zahl an Menschen auf Jobsuche beinahe um ein Viertel im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 (siehe Grafik oben)! Hier scheint die Corona-Krise endgültig Geschichte zu sein. ÖVP-Politiker Eichtinger: „Das zeigt aber auch, dass unsere bewährten Projekte und Maßnahmen weiter greifen. Eine maßgebliche Stütze sind dabei die 13 Beschäftigungsprojekte in den Regionen. Hier fördern Land und AMS individuell, um die Teilnehmer beim Eintritt in den Arbeitsmarkt zu unterstützen.“