Stürmer-Legende Eto‘o entging nur knapp Haftstrafe

Ein Gericht in Barcelona habe den 41-jährigen Kameruner, der unter anderem beim FC Barcelona spielte, am Montag wegen Hinterziehung von 3,8 Millionen Euro Steuern in den Jahren 2006 bis 2009 zu 22 Monaten Gefängnis verurteilt, berichteten die Nachrichtenagentur Europa Press und die Zeitung „La Vanguardia“.