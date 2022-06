„Bleib weg von Politik und Straßenprostitution!“

Man verliert ein bisschen die Übersicht: Drei Angeklagte müssen sich im Wiener Landesgericht im x-ten Hypo-Alpe-Adria-Prozessableger verantworten. Der Hauptangeklagte ist Ex-Formel 1-Rennstallbesitzer Walter Wolf. Seine Rolle in der Patria-Affäre - Schmiergeldzahlungen nach Slowenien, um einen Rüstungsauftrag des finnischen Unternehmens Patria an Land zu ziehen - spielt in dem Prozess auch eine Rolle. Bis dato erschien Walter Wolf nämlich nie vor Gericht. Seine Gesundheit machte den 82-Jährigen nicht verhandlungsfähig, das hat sich jetzt geändert.