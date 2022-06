Anrainer retten nach Überschlag Kinder aus Wrack

Der 51-jährige Vater hatte seine beiden Söhne (6 und 14 Jahre alt) auf dem Rücksitz, als er am Sonntag gegen 18 Uhr auf der B73 in Fahrtrichtung Kirchbach zu einem Überholmanöver ansetzte. Beim Wiedereinreihen auf den rechten Fahrstreifen kam er auf das Bankett, was einen folgenschweren Unfall nach sich zog.