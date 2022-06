Rädchen-Drehen | Vergiftete Politik

Vergiftete Politik. Die deutschen und die österreichischen Grünen vergleicht heute in der „Krone“ auch Claus Pándi in seinem Kommentar. Während viele Regierungsparteien in Europa derzeit zerzaust dastünden, seien die deutschen Grünen eine der wenigen Ausnahmen. Unser Kommentator zitiert dabei „Die Zeit“, die schrieb, dass die Partei so „staatstragend und vertrauenswürdig wie nie“ erscheine. Von einem ähnlichen Zustand seien Österreichs Grüne mit Kogler, Gewessler und Maurer weit entfernt. Pándi findet: „Die Grünen klammern sich in wehleidiger Selbstgerechtigkeit an die beschädigte ÖVP und an eine Regierung, die nach der Präsentation ihrer Maßnahmen gegen die Teuerung so unbeliebt ist wie zuvor.“ Das Ansehen von Nehammer und Kogler dürfe als völlig ramponiert bezeichnet werden. „Kanzler und Vizekanzler könnten jedem Österreicher eine Million Euro in die Hand drücken, und es brächte ihnen auch nur Ärger. Die eine Hälfte der Österreicher würde prüfen, ob es sich nicht um Falschgeld handelt. Die andere Hälfte würde sich beklagen, warum nicht jeder zwei Millionen bekommt.“ Eine Ursache für diese Stimmung sei die unaufhörliche Scharlatanerie in der hiesigen Politik. „Bei der aktuellen politischen Großwetterlage ist das Gift.“ Ja, man fragt sich wirklich: Wollen das die Regierungspolitiker nicht sehen - oder sehen sie es wirklich nicht?