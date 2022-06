Real-Star Vinicius pfeift auf Mega-Angebot von PSG

Linksaußen Vinicius lehnte jedoch ab und will nun seinen Vertrag bei Real verlängern. „Ich bin kurz davor, meinen Vertrag zu verlängern. Wir sind da schon auf dem Weg. Ich bin beim größten Klub der Welt und will von hier nicht weg“, so oder Brasilianer im Interview mit dem Radiosender „Cadena Ser“.