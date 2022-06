Austria-Leihe hat wohl neuen Verein gefunden

Auf 55 Spiele (vier Tore, fünf Assists) kommt der Rechtsfuß in Violett. Unter Trainer Manfred Schmid war der vierfache U21-Auswahlspieler Deutschlands gar zum absoluten Stammspieler gereift - absolvierte über 95 Prozent aller Pflichtspielminuten. In diesem Sommer kehrt er nach eineinhalb Jahren in Wien zurück nach Leipzig.