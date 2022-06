Pensionist (67) stürzte bei Klettertour ab

Der Salzburger Pensionist nahm mit fünf weiteren Teilnehmern an einem „Alpinkletterkurs für Fortgeschrittene“ am Wiesberghaus teil. Die Teilnehmer wurden von zwei Bergführern betreut und waren bereits am Donnerstag von Hallstatt aus aufgestiegen. Am Samstag wurde am Niederen Ochsenkogel (2220m) geklettert. Die Touren wurden dort vor wenigen Jahren saniert und sind mit hochwertigen Bohrhaken ausgestattet.